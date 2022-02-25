Блинкен: США готовы к переговорам, если Россия отведет войска
США готовы к дипломатии по Украине, если Россия отведет войска и тоже вступит в переговоры. Об этом заявил в среду на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.
"Если Россия отведет войска и будет готова к переговорам, мы готовы сделать то же самое", - сказал он.
"Я поддерживаю практически ежедневный контакт с моим другом и коллегой министром [иностранных дел Украины Дмитрием] Кулебой. Я ясно сказал, что мы поддержим любые дипломатические усилия со стороны украинских властей, чтобы достичь перемирия и отвода российских сил", - добавил Блинкен.
Блинкен утверждает, что Беларусь является соучастником войны в Украине и предупредил Минск о возможности ужесточения санкций.
Страны Запада координируют действия с целью ускорения поставок Киеву средств ПВО, противотанковых систем и другого оружия, заявил Блинкен.