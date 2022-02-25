Четыре истребителя РФ нарушили воздушное пространство Швеции

Четыре российских истребителя в среду нарушили воздушное пространство Швеции. Об этом говорится в заявлении на сайте Вооруженных сил Швеции.

Два российских Су-27 и два Су-24 нарушили воздушное пространство Швеции к востоку от острова Готланд.