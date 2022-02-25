Кличко заявил о боях на подступах к Киеву

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что российские войска пытаются прорваться в столицу.

«Российские военные пытаются прорваться в столицу, но украинские защитники держат оборону и останавливают их на подступах к столице». Об этом он заявил во время своего видеообращения.

Глава столицы также поблагодарил жителей Киева за выдержку и за то, что они соблюдают требования безопасности и находятся дома или в укрытиях. По его словам, вечером 2 марта в некоторых районах города во дворы попали несколько снарядов,

«Жертв и пострадавших нет. Также несколько автомобилей загорелись, поврежден частный дом, пострадало помещение одного из отделов полиции Подольского района», - сказал Кличко.