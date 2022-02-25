Азербайджан получил Евро-2024 по борьбе, а Россию и Беларусь отстранили

Сегодня состоялось заседание Исполнительного комитета Всемирного объединения борьбы (UWW).

Баку, претендовавший на проведение чемпионата Европы-2023 среди взрослых, уступил это соревнование Загребу. Вместо этого Азербайджан получил право на организацию Евро среди борцов не старше 23 лет, которое пройдет в 2024 году.

Также Исполком UWW в ответ на призыв Международного олимпийского комитета отстранил борцов из России и Беларуси от международных соревнований. Причина – военное вторжение России в Украину. Официальные лица из России и Беларуси также не имеют права посещать международные турниры. Помимо этого, отменены все состязания, которые должны были пройти в этих странах.