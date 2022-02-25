В заявлении представителя Азербайджана в ООН Яшара Алиева на 11-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН говорится, что Азербайджан выступает за урегулирование ситуации вокруг войны между Россией и Украиной мирными дипломатическими средствами, при полном соблюдении норм и принципов международного права, включая уважение суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ.

Как уже сообщалось, в среду Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить применение силы в Украине и вывести войска. За принятие документа, который осуждает российское вторжение в Украину и требует от Москвы немедленно остановить наступление и вывести войска, выступило 141 государство. Против выступили пять членов ООН: сама Россия, Беларусь, Сирия, Северная Корея, а также Эритрея. Еще 35 государств воздержались при голосовании.

«Ситуация в Украине и вокруг нее вызывает крайнюю обеспокоенность, что требует срочных действий по деэскалации и поиску мирного решения в соответствии с международным правом. Азербайджан глубоко сожалеет о том, что продолжающийся кризис приводит к значительным жертвам, в частности среди гражданского населения. Выражаем соболезнования семьям погибших и раненых. Призываем к строгому соблюдению международного гуманитарного права. Жизни гражданских лиц и гражданская инфраструктура должны быть защищены и защищены в любое время. Гуманитарный кризис на местах требует оперативных мер по смягчению воздействия нынешней ситуации на гражданское население. Исходя из этого, Азербайджан уже оказал на двусторонней основе гуманитарную помощь лекарствами, медицинским оборудованием и другими предметами первой необходимости народу Украины», - отмечается в заявлении представителя Азербайджана в ООН.

Яшар Алиев отметил, что строгое соблюдение норм и принципов международного права, добросовестное выполнение взятых государствами обязательств имеют важное значение для поддержания международного и регионального мира и безопасности: «Поэтому Азербайджан вновь призывает к безотлагательному диалогу во избежание дальнейшей эскалации ситуации и подчеркивает необходимость проведения прямых переговоров между сторонами».

Из дипломатических источников haqqin.az стало известно, позиция Азербайджана на голосовании по резолюции Генассамблеи «Агрессия против Украины», напрямую связана с тем, что Азербайджан является председателем Движения неприсоединения, члены которого в первую очередь соблюдают непредвзятое отношение к подобного рода проблемам и конфликтам. Азербайджан однозначно выступает за решение конфликта в Украине с соблюдением принципов международного права, в том числе сохранения суверенитета и территориальной целостности государств.