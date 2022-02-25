Харьков вновь под обстрелом
Российские вооруженные силы продолжают обстреливать Харьков. Около полуночи в городе были слышны самолеты ВС России, а также взрывы, передают украинские СМИ.
Новость дополняется.
Российские вооруженные силы продолжают обстреливать Харьков. Около полуночи в городе были слышны самолеты ВС России, а также взрывы, передают украинские СМИ.
Новость дополняется.
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