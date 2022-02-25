ВСУ предупредили: Никаких пленных русских больше не будет
Командование Сил специальных операций ВСУ предупредило, что после обстрелов жилых кварталов городов российских артиллеристов больше не будут брать в плен.
«Братство ССО Украины передает привет русским артиллеристам! Мы вас поздравляем: после того как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких – вы, черви, стали нашей целью номер один. (...)
Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое «пожалуйста не убивайте, я сдаюсь» уже не пройдет. Каждый расчет, неважно: командир, водитель, наводчик, заряжающий – будут зарезаны, как свиньи», - заявило командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
ССО заявило, что собирает информацию о тех, кто обстреливает жилые дома, детские сады, школы и больницы: «Информация по вам – уже у нас. А если по кому-то еще нет, то это вопрос считанных минут».