Трамп назвал войну в Украине «Холокостом»

Бывший президент США Дональд Трамп назвал российское вторжение в Украину «Холокостом» и призвал Россию прекратить боевые действия. В интервью Fox Business бывший президент заявил, что Россия должна «прекратить убивать этих людей», и предложил заключить сделку, чтобы положить конец конфликту.

«Вы должны договориться. Они должны прекратить убивать этих людей», - ответил Трамп. Но они не уважают Соединенные Штаты, а Соединенные Штаты ничего не делают с этим. Это… это холокост. Это ужасно».

Говоря о возможном членстве Украины в НАТО, Трамп отметил, что это решение должно быть принято. «Сейчас было бы намного проще сказать «да», чем шесть месяцев назад», - сказал Трамп о такой возможности.