Mercedes оставит Россию без своих автомобилей
Компания Mercedes-Benz приостановит производство и поставки своих автомобилей в Россию. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.
Компания Mercedes-Benz приостановит производство и поставки своих автомобилей в Россию. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.
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