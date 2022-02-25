В Румынии потерпел крушение военный вертолет, весь экипаж погиб

Румынский военный вертолет IAR 330-Puma, участвовавший в поисках пропавшего истребителя МиГ-21 ВВС республики, потерпел в среду крушение, все пять членов экипажа погибли. Об этом сообщил представитель Минобороны по печати Константин Спыну, передает ТАСС.

«Мы потеряли два воздушных судна. К сожалению, подтверждено крушение вертолета в 11 км от аэродрома, который отправился на поиски и спасение пилота МиГ-21 в районе населенного пункта Гура Доброджей. К сожалению, все пять членов экипажа погибли», - отметил он.

Ранее истребитель МиГ-21 румынских ВВС потерял радиосвязь с диспетчером и исчез с радара в районе между населенными пунктами Коджалак и Гура Доброджей. На его поиски вылетел вертолет, пилот которого сообщил о неблагоприятных погодных условиях и получил приказ вернуться на базу. Затем связь была потеряна и с вертолетом.

Поиски летчика МиГ-21 в настоящее время продолжаются.