JPMorgan: России угрожает дефолт

«Хотя теоретически у нее есть достаточные резервы для покрытия долгов, на практике замораживание некоторых активов и другие меры могут повлиять на ее способность осуществлять платежи», - говорится в статье.

Эксперты утверждают, что в текущем месяце Россия должна выплатить государственные облигации на сумму более 700 миллионов долларов.

«Международные санкции, введенные против России, значительно повысили вероятность дефолта страны по своему государственному долгу». Об этом предупредили аналитики JPMorgan, передает Reuters.

По версии JPMorgan, санкции США против российских госучреждений, контрмеры в России по ограничению иностранных платежей и перебои в платежных цепях создают большие препятствия России для осуществления платежей за рубежом.

По словам аналитиков, первой критической датой является 16 марта, когда должны быть выплачены две купонные выплаты по облигациям.

«Хотя, как и большая часть российского долга, в них встроен 30-дневный льготный период. При этом общие государственные долги России составляют 40 миллиардов долларов, что немного для ее экономики, однако даже один дефолт по внешним выплатам может вызвать цепную реакцию», - отмечается в тексте.