Всемирный банк остановил все проекты в России и Беларуси

Всемирный банк заявил, что остановил все свои программы в России и Беларуси в свете событий на Украине. Об этом говорится в заявлении финансового института, передает РИА Новости.

Отмечается, что группа Всемирного банка не одобряла никаких новых кредитов или инвестиций в Россию с 2014 года.

«Также с середины 2020 года не было одобрено новых кредитов для Беларуси. С началом российского вторжения в Украину и враждебных действий против украинского народа группа Всемирного банка немедленно остановила все свои программы в России и Беларуси», - сказано в заявлении.