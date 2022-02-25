Российская армия пришла в Херсон и установила свои правила
В среду вечером, 2 марта, мэр украинского Херсона Игорь Колыхаев подтвердил, что город захвачен российскими войсками, украинские военные вышли из города и отступили в сторону Николаева. Херсон стал первым крупным украинским городом, захваченным армией России.
На своей странице в Facebook Колыхаев рассказал об обстановке в городе и сообщил детали своей беседы с российскими военными.
Он сообщил, что никаких переговоров с вооруженными силами не вел и ни о чем с ними не договаривался. Однако подтвердил, что беседа в горисполкоме действительно была.
«Это не были переговоры или что-то такое, о чем уже поползли слухи. Со мной никто ни о чем не договаривался. Однако, действительно, вооруженные посетители в горисполкоме сегодня были. Мы с командой – мирные люди, у нас не было оружия или агрессии с нашей стороны», - написал он.
По словам мэра, он и его команда показали, что работают на обеспечение города и пытаются ликвидировать последствия вторжения.
«Мы испытываем колоссальные трудности со сбором и захоронением убитых, доставкой продуктов и медикаментов, вывозом мусора, устранением аварий и т.д», - рассказал глава Херсона.
Он добавил, что пришел обновить инфраструктуру в Херсоне, заводить инвестиции, строить дома и парки. А вместо этого ему приходится искать спецпакеты для убитых, просить о «зеленом коридоре» и думать, как восстанавливать город после танков и БТРов.
«Я не давал им никаких обещаний. Мне просто нечего пообещать. Меня интересует только нормальная жизнедеятельность нашего города! Я просто попросил не стрелять в людей. У нас нет в городе ВС Украины, только мирные жители и люди, которые хотят здесь ЖИТЬ!» – отметил Колыхаев.
Городской глава также записал новые правила, чтобы «флаг над городом оставался украинским».
«Пешеходы ходят по одному, максимум по двое. Военных не провоцируют. При первом же требовании останавливаются. Не конфликтуют. Автомобили, которым по условиям можно находиться в городе, ездят с минимальной скоростью, должны будут в любой момент показать содержание перевозок. Пока так. Флаг над нами украинский. И чтобы он оставался таким же, эти требования придется соблюдать. Ничего другого пока предложить не могу», - резюмировал мэр Херсона.