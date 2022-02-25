Российская армия пришла в Херсон и установила свои правила

В среду вечером, 2 марта, мэр украинского Херсона Игорь Колыхаев подтвердил, что город захвачен российскими войсками, украинские военные вышли из города и отступили в сторону Николаева. Херсон стал первым крупным украинским городом, захваченным армией России.

На своей странице в Facebook Колыхаев рассказал об обстановке в городе и сообщил детали своей беседы с российскими военными.

Он сообщил, что никаких переговоров с вооруженными силами не вел и ни о чем с ними не договаривался. Однако подтвердил, что беседа в горисполкоме действительно была.

«Это не были переговоры или что-то такое, о чем уже поползли слухи. Со мной никто ни о чем не договаривался. Однако, действительно, вооруженные посетители в горисполкоме сегодня были. Мы с командой – мирные люди, у нас не было оружия или агрессии с нашей стороны», - написал он.