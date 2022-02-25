Зеленский назвал потери российской стороны

«Около 9000 тысяч российских военных были убиты за одну неделю войны против Украины». Об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, на Николаевском направлении российским войскам приходится вертолетами забирать своих убитых военным.

«19 лет, 20 лет, что они видели в жизни, кроме того, кроме вторжения на чужую землю? Но большинство из них так и остаются повсюду», - рассказал Зеленский.

Он отметил, что Украина не хочет быть покрыта трупами военных.

«Скажите вашему командованию, что вы хотите жить, что вы не хотите умирать. Остановить войну и восстановить мир нужно как можно быстрее», - призвал Зеленский.

Напомним, что ранее Минобороны России озвучило потери страны в Украине. По данным ведомства, с начала военных действий погибли 498 российских военнослужащих, еще 1 597 – получили ранения.