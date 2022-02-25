Пентагон: создание бесполетной зоны над Украиной привело бы к войне с Россией

«Создание бесполетной зоны над Украиной грозило бы США войной с Россией». Об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что президент Джо Байден ясно дал понять, что американские войска не будут воевать с Россией в Украине.

«Поддержание бесполетной зоны в случае ее введения потребовало бы соприкосновения с российскими самолетами. Это грозило бы для нас войной с Россией», - констатировал шеф Пентагона.