Пентагон: создание бесполетной зоны над Украиной привело бы к войне с Россией
«Создание бесполетной зоны над Украиной грозило бы США войной с Россией». Об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что президент Джо Байден ясно дал понять, что американские войска не будут воевать с Россией в Украине.
«Поддержание бесполетной зоны в случае ее введения потребовало бы соприкосновения с российскими самолетами. Это грозило бы для нас войной с Россией», - констатировал шеф Пентагона.