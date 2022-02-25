В Украине заявили о взятии в плен элитного подразделения ВС России
«Украинские военные под Харьковом разбили и взяли в плен элитное подразделение войск России». Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, это 1-я танковая армия - таманская дивизия, кантемировская дивизия и другие.
Арестович добавил, что другие подразделения вооруженных сил России также несут потери.
«А об остальных даже и говорить нечего. Сегодня попали в плен офицеры ротные - командиры танкового батальона, там замкомандира полка, и так далее», - сказал он.