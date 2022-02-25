Канада ввела санкции против «Газпрома», «Роснефти», Медведева и Мишустина

Канада ввела санкции против 10 ключевых сотрудников компаний «Газпром» и «Роснефть» и высших должностных лиц России. Об этом говорится в заявлении канадского МИД.

«Министр иностранных дел Мелани Жоли объявила о новых санкциях в соответствии с Положением о специальных экономических мерах в ответ на неспровоцированное и неоправданное вторжение Россия в Украину. Эти новые меры накладывают ограничения на 10 ключевых представителей из двух важных компаний энергетического сектора России – «Роснефти» и «Газпрома», - говорится в сообщении.

Также в санкционный список добавлены заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.