Под российскими бомбами погибло 752 жителя Украины
С начала полномасштабной войны России с Украиной погибло 752 жителя Украины. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине.
С начала полномасштабной войны России с Украиной погибло 752 жителя Украины. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине.
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