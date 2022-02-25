Покидая Харьков под бомбами последний репортаж haqqin.az из осадного города

Эйнулла Фатуллаев

Постепенно привыкаем к артиллерийским залпам и бомбежке по Харькову. Обстрелы не прекращаются ни днем, ни ночью. Один снаряд упал на нашей улице Клочковской, у Кузнецкого въезда. Еще один выстрел… Глубоко вздохнули и закрыли глаза. «Это звук в шахте», - смеется Марина, одна из людей подземелья. Когда-то, в канувшие в лету мирные времена, она организовывала концерты в Харькове, а сегодня все ее мысли лишь о том, как спасти своих детей от неминуемой гибели…

Что осталось в памяти от Харькова? Кровь и следы войны...

Наконец обстрел прекратился, и мы выходим из подвала в город. Всюду следы вчерашнего, очередного безуспешного штурма города российскими войсками. Расстрелянные грузовики, подбитая российская боевая техника, тела погибших, брошенное в последний миг на поле боя оружие и амуниция… Украинские бойцы проявляют чудеса сопротивления. И россияне не способны одолеть противника в ближнем бою. Постоянные обстрелы города – лучшее свидетельство крупнейшего в истории провала российского командования, которое пытается в кратчайшие сроки взять Харьков измором и террором. Буквально спустя несколько минут после нашего выхода в город российская артиллерия возобновляет обстрел.

Стреляют повсюду и вслепую. По жилым домам, государственным учреждениям, по улицам, проспектам… Охваченные кошмаром войны и бесчеловечности российских генералов мы пытаемся спастись. Бежим в сторону самого укрепленного подвала в городе – бывшего Харьковского отделения нацистского гестапо. В эти же минуты на центральных улицах погиб племянник заслуженного художника Украины, лауреата Международной премии им. Репина, нашего соотечественника Катиба Сафарова. Парень спустился в магазин за водой. Но не дошел. Снайпер выстрелил в человека, похожего на чеченца. Накануне среди штурмовиков, напавших на город со стороны россиян, было много бойцов Рамзана Кадырова. И племянника К.Сафарова приняли за диверсанта. «Как мне вывезти тело моего племянника в Азербайджан?» - спрашивает К.Сафаров. Но в этой ситуации я самый худший помощник и советчик.

В Харькове находится не только слишком опасно, но и бессмысленно для репортера. Все смешалось в городе, наводненном диверсантами – не знаешь кто и откуда будет стрелять. Харьковчане превратились в большое пушечное мясо, а сам город, как и обещал Лукашенко, в кровавое месиво. Руководство Харькова настоятельно просит нас покинуть город, хотя почетный консул Азербайджана, самоотверженный человек Афган Салманов, спасший сотни жизней азербайджанских студентов, просит не уезжать: «Это еще опаснее, чем оставаться в городе. Россияне стреляют по автобусам, поездам, а гражданское население для них стало живой мишенью». Однако наше нахождение в Харькове стало бессмысленным. Что нового мы можем рассказать читателям, кроме как о непрекращающихся обстрелах и жестокой, кровавой осаде города?..

И здесь на помощь пришел Эрдоган. Турецкое правительство в запломбированных вагонах вывозит сотни турецких студентов из окруженного города. «Главное, добраться до вокзала. Вам надо проехать минут пятнадцать, не больше. Во всяком случае, это ваш последний шанс», - предупреждает харьковчанин Рустам, случайно узнавший о турецком «поезде спасения»… Я и сам понимаю, что это последний шанс. Сознавая к тому же, опасность предстоящей фильтрации населения в случае вероятного захвата города. Что ожидать от обезумевших от отчаяния российских штурмовиков или свирепых «кадыровцев»?

Тщетно пытаемся вызвать такси. В городе закончилось топливо. Да и все жители побросали на улицах свои автомобили, спрятавшись с семьями в подвалах. Наконец выставляем объявление в интернете: готовы заплатить 2 тысячи гривен (почти 70 долларов) за проезд до вокзала. Один студент согласился – юные храбрые харьковчане готовы рисковать. Семью можно прокормить лишь рискуя собственной жизнью.

Вот подъехал наш автомобиль. Прощаемся с новыми друзьями, с которыми сроднились во время адского сопротивления. В их глазах – тревога, в наших сердцах – надежда. Выезжаем на центральную улицу… и начинается страшнейший обстрел города. Какой-то гром апокалипсиса. Все вокруг разрушается. Вокруг одна смерть. Не верится собственным глазам: Господи, неужели, мы подъехали к вокзалу?! И площадь перед вокзалом начали обстреливать из ракетных установок. Нам осталось добежать всего 200 метров! Там впереди на вокзале скопились турки, и мы почему-то уверены, что в них россияне стрелять не посмеют. Но стреляют. Бросились на асфальт, усеянный полыхающими осколками неба. Таксист хочет уехать. Мы хотим убежать. Но зачем же тогда рисковал юный водитель?! Роюсь в кармане, черт, не могу найти деньги. Нашел! Отдаю таксисту и снова бежим на вокзал. Эти доли секунд растянулись словно какая-то вечность… И вот мы на вокзале. Неужели нам удалось добраться? Не верюсам себе...

На вокзале. Последний взгляд на город, которого больше нет

Но центральные двери вокзала штурмует громадная толпа харьковчан, которые жаждут пробиться к уходящему в Западную Украину еще одному поезду спасения. Многие не успели. Подходит старушка с пакетами в руках: «Сыночек, как мне уехать? В последний момент выскочила из квартиры. Обернулась, моего дома больше нет. Где мне жить?». Женщина в слезах. Что мне ответить потерявшей кров и надежду харьковчанке? Кругом сотни, тысячи украинцев, которые тоже не успели на свой поезд. И они пытаются ворваться в уходящий турецкий вагон. Неожиданно центральные двери вокзала закрываются – часы пробили 16 раз. Комендантский час в осадном городе наступает днем. Возвращение в город равнозначно смерти. Патрули открывают огонь на поражение без предупреждения. Обратной дороги нет. В вокзале царит суматоха, смятение и борьба за выживание. Люди, оставшиеся на вокзале, обречены на голод и страдания. Все торговые лавки и магазины здесь закрыты, впрочем, как и в самом городе. Жизнь замерла, осталась лишь борьба за выживание.

Украинцы пытаются ворваться в турецкий поезд. Но их не впускают. Вагоны переполнены турецкими студентами, в каждом купе сидят и стоят по 10 человек! Так и хочется уступить свое место одной из старушек или матери с новорожденным и вернуться обратно в город. Мучает совесть. Идет борьба с самим собой. Но их не впускают. Лишь одно утешение, что вошли в поезд самыми последними. А харьковчане обречены на смерть… Впереди изнурительное 19-часовое путешествие в переполненном студентами купе в сторону румынской границы. А вокруг падают артиллерийские снаряды и ракеты, под осколками которых погибают ни в чем не повинные люди. Осколки российских снарядов изранили наши души. Как с этим жить дальше?.. Глаза ищут новости про нашу улицу на Клочковской.