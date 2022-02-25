Эйнулла Фатуллаев 09:41

Постепенно привыкаем к артиллерийским залпам и бомбежке по Харькову. Обстрелы не прекращаются ни днем, ни ночью. Один снаряд упал на нашей улице Клочковской, у Кузнецкого въезда. Еще один выстрел… Глубоко вздохнули и закрыли глаза. «Это звук в шахте», - смеется Марина, одна из людей подземелья. Когда-то, в канувшие в лету мирные времена, она организовывала концерты в Харькове, а сегодня все ее мысли лишь о том, как спасти своих детей от неминуемой гибели…

Наконец обстрел прекратился, и мы выходим из подвала в город. Всюду следы вчерашнего, очередного безуспешного штурма города российскими войсками. Расстрелянные грузовики, подбитая российская боевая техника, тела погибших, брошенное в последний миг на поле боя оружие и амуниция… Украинские бойцы проявляют чудеса сопротивления. И россияне не способны одолеть противника в ближнем бою. Постоянные обстрелы города – лучшее свидетельство крупнейшего в истории провала российского командования, которое пытается в кратчайшие сроки взять Харьков измором и террором. Буквально спустя несколько минут после нашего выхода в город российская артиллерия возобновляет обстрел. Стреляют повсюду и вслепую. По жилым домам, государственным учреждениям, по улицам, проспектам… Охваченные кошмаром войны и бесчеловечности российских генералов мы пытаемся спастись. Бежим в сторону самого укрепленного подвала в городе – бывшего Харьковского отделения нацистского гестапо. В эти же минуты на центральных улицах погиб племянник заслуженного художника Украины, лауреата Международной премии им. Репина, нашего соотечественника Катиба Сафарова. Парень спустился в магазин за водой. Но не дошел. Снайпер выстрелил в человека, похожего на чеченца. Накануне среди штурмовиков, напавших на город со стороны россиян, было много бойцов Рамзана Кадырова. И племянника К.Сафарова приняли за диверсанта. «Как мне вывезти тело моего племянника в Азербайджан?» - спрашивает К.Сафаров. Но в этой ситуации я самый худший помощник и советчик. В Харькове находится не только слишком опасно, но и бессмысленно для репортера. Все смешалось в городе, наводненном диверсантами – не знаешь кто и откуда будет стрелять. Харьковчане превратились в большое пушечное мясо, а сам город, как и обещал Лукашенко, в кровавое месиво. Руководство Харькова настоятельно просит нас покинуть город, хотя почетный консул Азербайджана, самоотверженный человек Афган Салманов, спасший сотни жизней азербайджанских студентов, просит не уезжать: «Это еще опаснее, чем оставаться в городе. Россияне стреляют по автобусам, поездам, а гражданское население для них стало живой мишенью». Однако наше нахождение в Харькове стало бессмысленным. Что нового мы можем рассказать читателям, кроме как о непрекращающихся обстрелах и жестокой, кровавой осаде города?..

И здесь на помощь пришел Эрдоган. Турецкое правительство в запломбированных вагонах вывозит сотни турецких студентов из окруженного города. «Главное, добраться до вокзала. Вам надо проехать минут пятнадцать, не больше. Во всяком случае, это ваш последний шанс», - предупреждает харьковчанин Рустам, случайно узнавший о турецком «поезде спасения»… Я и сам понимаю, что это последний шанс. Сознавая к тому же, опасность предстоящей фильтрации населения в случае вероятного захвата города. Что ожидать от обезумевших от отчаяния российских штурмовиков или свирепых «кадыровцев»? Тщетно пытаемся вызвать такси. В городе закончилось топливо. Да и все жители побросали на улицах свои автомобили, спрятавшись с семьями в подвалах. Наконец выставляем объявление в интернете: готовы заплатить 2 тысячи гривен (почти 70 долларов) за проезд до вокзала. Один студент согласился – юные храбрые харьковчане готовы рисковать. Семью можно прокормить лишь рискуя собственной жизнью. Вот подъехал наш автомобиль. Прощаемся с новыми друзьями, с которыми сроднились во время адского сопротивления. В их глазах – тревога, в наших сердцах – надежда. Выезжаем на центральную улицу… и начинается страшнейший обстрел города. Какой-то гром апокалипсиса. Все вокруг разрушается. Вокруг одна смерть. Не верится собственным глазам: Господи, неужели, мы подъехали к вокзалу?! И площадь перед вокзалом начали обстреливать из ракетных установок. Нам осталось добежать всего 200 метров! Там впереди на вокзале скопились турки, и мы почему-то уверены, что в них россияне стрелять не посмеют. Но стреляют. Бросились на асфальт, усеянный полыхающими осколками неба. Таксист хочет уехать. Мы хотим убежать. Но зачем же тогда рисковал юный водитель?! Роюсь в кармане, черт, не могу найти деньги. Нашел! Отдаю таксисту и снова бежим на вокзал. Эти доли секунд растянулись словно какая-то вечность… И вот мы на вокзале. Неужели нам удалось добраться? Не верюсам себе...