Отменен очередной рейс из Баку в Астрахань
Авиакомпания Buta Airways отменила запланированный на четверг, 3 марта, рейс по маршруту Баку-Астрахань-Баку в связи с установлением временного режима использования воздушного пространства на юге России, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Согласно сообщению, в связи со сложившейся ситуацией пассажиры отмененных рейсов вправе изменить дату вылета или вернуть стоимость билетов на рейсы без применения штрафов.
Авиакомпания просит всех пассажиров следить за последней информацией рейсов на страницах официальных аккаунтов авиакомпании в социальных сетях.
Официальные страницы Buta Airways в социальных сетях:
• facebook.com/ButaAirways
• instagram.com/ButaAirways
• twitter.com/ButaAirways
• t.me/ButaAirways