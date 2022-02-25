Международный уголовный суд в Гааге начал расследование по Украине
Международный уголовный суд в Гааге начинает расследование возможных военных преступлений, совершенных в Украине во время российского вторжения. Об этом сообщил прокурор Карим Хан в Twitter.
"Активные расследования официально начинаются в Украине после получения обращений от 39 государств-участников", – написал он.
Иск государств-членов ускоряет расследование, поскольку прокурору теперь не нужно запрашивать одобрение суда в Гааге, отмечает Reuters.
Как говорится в заявлении Хана, прокуратура начнет сбор доказательств "любых прошлых и настоящих утверждений о военных преступлениях, преступлениях против человечности или геноциде, совершенных на любой части территории Украины любым лицом". Расследование будет охватывать инциденты в Украине с 2013 года по настоящее время.
Active investigations formally commence in Ukraine situation upon receipt of referrals by 39 states parties: https://t.co/DDkDs7qHlc— Karim A. A. Khan QC (@KarimKhanQC) March 2, 2022