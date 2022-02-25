В Армении не смогли избрать президента
Парламент Армении на заседании не смог избрать нового президента республики, у правящей фракции «Гражданский договор» не хватило голосов, сообщает ТАСС.
Единственный кандидат на пост главы государства, министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатурян получил голоса только 69 депутатов.
«За избрание Ваагна Хачатуряна на пост президента страны проголосовали 69 депутатов, выборы не состоялись, сегодня назначен второй тур», - заявил глава счетной комиссии Нарек Бабаян.