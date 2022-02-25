Tоп-10 причин перейти на ERP-систему Cubics BMS

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Сегодня очень сложно контролировать бизнес без системы управления, а выбрать нужную ERP-систему – очень сложный процесс. Локальные решения или зарубежный опыт? Облачная инфраструктура или создание сервера? Сегодня поговорим о локальном ERP решении от Cubics Technology и причинах, по которым стоит выбирать именно Cubics BMS.

Удобный интерфейс

Интерфейс Cubics BMS был разработан на основе современного опыта по правилам UX/UI. Основная цель – экономить время на стандартных операциях и обеспечить удобство пользования, так что в этой системе реализован принцип 3 кликов для большинства операций. Доступная цена

Как и отмечали ранее, продукт Cubics BMS разрабатывается локальными профессионалами и цена на данный продукт заметно выгоднее, чем на зарубежные аналоги. Кроме того, приобрести данную ERP систему возможно одноразовым платежом, так что ежемесячная оплата не требуется. Локальная служба поддержки

Когда Вы приобретаете зарубежный ERP решение для управления бизнесом, Ваш бизнес часто страдает от того, что должная и нужная помощь не оказывается вовремя, а FAQ не всегда понятен пользователю. Вам ничего не остается, кроме как ждать помощи от службы поддержки, даже если эта помощь может быть оказана в течение нескольких дней. Но в случае в Cubics BMS Вы можете напрямую контактировать с командой службы поддержки, что бережет Ваш бизнес от застоев. Кастомизированный ERP

Cubics BMS подстраивается под бизнес-процессы, а не наоборот. Таким образом Вы получаете уникальную систему ERP под Ваш бизнес. Это дает Вам возможность управлять бизнесом максимально удобно и эффективно. Доступ с любой точки Земли

Cubics BMS – решение на облачной инфраструктуре, и именно это позволяет Вам 24/7 контролировать бизнес с любого устройства и локации. Подходит под каждого

Решение Cubics BMS могут внедрить как крупные компании, так и средние и мелкие. Так как цена на данное программное обеспечение зависит от модулей, сложности бизнес-процессов и количества пользователей. Не требует дополнительных обучающих курсов

Пользоваться решением Cubics BMS настолько просто, что нет никакой необходимости записываться на различные обучающие курсы. Система построена на принципе “интуитивности”, что позволяет пользователям очень легко выполнять операции. Постоянные обновления