Новая провокация Армении на границе с Азербайджаном

Накануне, 2 марта, с 20:50 до 21:16 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Коханаби и Эсрик Джирдахан Товузского района, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными на указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

В сообщении военного ведомства отмечается, что потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет. В настоящее время ситуация на этих направлениях стабильная, оперативная обстановка находится под полным контролем азербайджанских подразделений.