Болгария высылает российских дипломатов за шпионаж

Отмечается, что посол России в Софии Элеонова Митрофанова была вызвана в МИД Болгарии, однако посол не пришла в министерство лично и направила за нотой другого дипломата.

Министерство иностранных дел Болгарии объявило персонами нон грата двух российских дипломатов по обвинению в шпионаже, сообщил официальный представитель болгарского внешнеполитического ведомства Митко Димитров на брифинге.

Димитров отметил, что посольству России была вручена не только нота о высылке дипломатов, но и вторая нота, связанная с публикациями на странице посольства. В МИД потребовали немедленно удалить опубликованные на сайте заявления, где использованы «оскорбительные выражения» в отношении Болгарии.

В ответ на ноты в посольстве России в Софии заявили, что Россия также вышлет двух болгарских дипломатов, работающих в посольстве страны в Москве.