Россию и Беларусь все же отстранили от участия в Паралимпиаде

Российские паралимпийцы не смогут принять участие в Паралимпийских играх в Пекине (Китай). Международный паралимпийский комитет сообщил, что изменил решение в отношении россиян и представителей Беларуси. Они не будут допущены к соревнованиям.

Пресс-служба МПК сообщила, что многие национальные комитеты, команды и спортсмены отказывались соревноваться с россиянами и белорусами. Из-за этого проведение соревнований было поставлено под угрозу.

Также сообщается, что в олимпийской деревне начала создаваться напряженная ситуация. Учитывая все это, МПК решил отстранить россиян и белорусов.

Ранее организация приняла решение допустить их в нейтральном статусе, но теперь паралимпийцы из России и Беларуси не смогут принять участие в соревнованиях.