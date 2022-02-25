Болгарии нужно больше азербайджанского газа

Болгария намерена провести переговоры с Азербайджаном о поставках дополнительных объемов природного газа в случае возникновения проблем с поставками из России, сообщил болгарский министр энергетики Александр Николов во время заседания отраслевой парламентской комиссии, пишут болгарские СМИ.

«В случае возникновения проблем существуют реальные альтернативные возможности, в том числе по «Южному газовому коридору», - отметил Николов.

По словам министра, возможны поставки дополнительных объемов природного газа и через Грецию.