Российские десантные корабли движутся в сторону Одессы
В сторону Одессе направляются российские корабли в сопровождении ракетных катеров, сообщило Министерство обороны Украины.
«В акватории Черного моря наблюдается движение десантного отряда ЧФ РФ в составе четырех больших десантных кораблей в сопровождении трех ракетных катеров в направлении г. Одесса», - цитирует Украинская правда сообщение Минобороны.
Минобороны также напомнило, что 2 марта зенитными ракетными подразделениями Вооруженных сил Украины были уничтожены три российских самолета и два вертолета.