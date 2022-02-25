Молдавия подаст заявку на вступление в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду вслед за Украиной намерена подать в ближайшее время заявку на вступление в Европейский союз. Об этом заявил в четверг в эфире общественного телевидения республики председатель парламента Игорь Гросу, комментируя переговоры, которые провели накануне в Кишиневе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели, пишет ТАСС.

"Этот запрос будет подан, через очень короткое время выступит президент и обнародует подробности. В беседах с верховным комиссаром я очень четко сказал, что, голосуя на последних парламентских и президентских выборах, подавляющее большинство граждан выбрали европейскую интеграцию. И своим поведением в последние дни мы показали себе и другим, что мы настроены проевропейски. Мы можем поддержать, мы можем прийти на помощь, мы можем быть чуткими и хорошо организованными. Мы твердо верим, что Республика Молдова заслуживает очень четкой европейской перспективы", - сказал Гросу.