Ночные взрывы в Киеве

В Киеве минувшей ночью произошло несколько взрывов, силы ПВО сбили воздушные объекты, сообщает Оперативный штаб ВСУ в Telegram.

«Во время мониторинга интернет-ресурсов установлена информация, что в ночь со 2 на 3 марта в г. Киев произошло несколько взрывов (3-4 взрыва). Заявки от населения в ГСЧС не поступали», - говорится в сообщении.

Как отмечает УНИАН, по предварительным данным, воздушные объекты были сбиты силами ПВО. Данные о количестве и месте взрывов уточняются.

«Ночью работали силы ПВО. И взрывы, которые были слышны, – это были срабатывания по ракетам противника. Обломки ракеты повредили теплотрассу в районе железнодорожного вокзала. Угрозы теплоснабжению нет, утром аварийные бригады ремонтируют то, что было повреждено», – рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.