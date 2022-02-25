По его словам, жертв и разрушений жилых домов в результате удара нет.

«В результате нанесения удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России», - цитирует Конашенкова ТАСС.

Конашенков также сообщил, что за время военной операции ВС РФ в Украине поражено 1 612 объектов, среди них - 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 радиолокационные станции.

«Уничтожено 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 606 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 227 орудий полевой артиллерии и минометов, 405 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 53 беспилотных летательных аппарата», - добавил официальный представитель Минобороны России.