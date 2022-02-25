Воинская часть из российского Саратова потеряла погибшими на Украине 80% личного состава. По состоянию на утро 2 марта убиты 5840 военнослужащих. Об этом, как пишет gazeta.ua, сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

«Потери противника! Воинская часть из города Камышин Волгоградской области РФ потеряла погибшими 70% личного состава», - говорится в информации.

Уничтожено 30 российских самолетов, 31 вертолет, 211 танков, 862 боевые машины пехоты и два катера, добавили в ЦПД.