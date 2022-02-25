Вблизи Киева идет бой в районе Иванкова, Бородянки и Козаровичей. Об этом в комментарии УНИАН рассказал пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский.

«По предварительной информации, ПВО ночью сбили 2 ракеты российских войск над Киевом. Скорее всего пытались обстрелять район Минобороны. В столице утром спокойно, однако в окрестностях города происходят боевые действия. По состоянию на 9.00 бои продолжаются в районе населенных пунктов Бородянка, Козаровичи и Иванкова», - рассказал Старский.

По его словам, вчера россияне пытались захватить Иванков, но в населенном пункте уже можно наблюдать сгоревшую технику противника: «Сейчас в районе Иванкова украинские войска оттесняют противника в сторону России. Уже нельзя сказать, что он оккупирован, за него идут бои».