Генштаб Украины назвал потери России

С начала военных действий в Украине потери российских войск по состоянию на утро четверга, 3 марта, составили около 9000 человек, сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также уничтожена российская военная техника: танки — до 217; боевые бронированные машины — 900 единицы; артиллерийские системы — 90; РСЗО — 42; средства ПВО — 11; самолеты — 30 единиц; вертолеты — 31 единица; автомобильная техника — 374; легкие скоростные катера — 2 единицы; цистерны с ППМ — 60; БПЛА оперативно-тактического уровня — 3.

При этом отмечается, что данные уточняются, подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.