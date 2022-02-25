В США создают спецгруппу для «борьбы с российскими олигархами»

В США создается спецгруппа для борьбы с "коррумпированными российскими олигархами". Министр юстиции США Меррик Гарланд заявил, что его ведомство использует все имеющиеся в распоряжении полномочия, чтобы конфисковать имущество отдельных лиц и компаний, нарушающих санкции, введенные США против России, передает Дойче велле.



По словам Гарланда, задачи по борьбе с "коррумпированными российскими олигархами" возлагаются на спецгруппу KleptoCapture, в состав которой войдут следователи Минюста США и других правоохранительных органов, аналитики и другие эксперты.