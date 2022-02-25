Российские войска, вплотную подошедшие к Энергодару с целью взятия под контроль крупнейшей в Украине и Европе Запорожской АЭС, удивили руководство города странной просьбой. Выйдя на переговоры с властью Энергодара, они попросили «немного войти в город», чтобы сфотографироваться на фоне ЗАЭС для отчета своему руководству. Об этом заявил глава НАЭК «Энергоатом» Петр Котин в Facebook.

«На сегодняшний день ситуация такова, что российские войска вышли провести переговоры с руководством города. Они говорят, что у них есть задача от их руководства занять город Энергодар. Даже они говорят о том, что им достаточно только войти в город, сфотографироваться на фоне Запорожской АЭС и отправить соответствующий отчет своему руководству», – сказал он.

По словам Котина, это им необходимо для пропаганды, что они контролируют город и Запорожскую АЭС.

Как сообщалось ранее, чтобы помешать взятию города, тысячи людей Энергодара вышли перекрыть путь российским войскам. Дорогу в город также перекрыли тяжелой автомобильной техникой.