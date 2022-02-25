В Баку стартовали Всемирные соревнования по спортивной акробатике

Сегодня на Национальной гимнастической арене в Баку стартовали 12-е по счету Всемирные соревнования среди возрастных групп по спортивной акробатике.

В неофициальном чемпионате мира для юношей и молодежи выступают 466 акробатов из 21 страны. Будут разыграны медали в возрастных категориях 12-18 и 13-19 лет в парных выступлениях у юношей и девушек, среди смешанных пар и в групповых соревнованиях.

Азербайджан в возрастной категории 12-18 лет представляют: дуэт Расул Сеидли - Реван Зейналлы, дуэт Назрин Гасымова – Ханум Мамедзаде, смешанная пара Милана Алиева – Низам Хамидулин, женская группа Анаита Башири – Захра Рашидова - Незрин Зейниева.

В возрастной категории 13-19 лет выступит женская группа Лейла Баширова – Назрин Фарманова – Мансума Мамедзаде. В прошлом году наше трио завоевало бронзу на аналогичных соревнованиях в Швейцарии, выступая тогда в категории 12-18 лет.

На данный момент представители Азербайджана уже начали выступления в соревнованиях смешанных и мужских пар. Пара Милана Алиева – Низам Хамидулин после темповых упражнений с 27 баллами занимает 4-е место среди 23 пар. Дуэт Расул Сеидли - Реван Зейналлы занимает после балансового упражнения 13-ю позицию.

Отметим, что на Всемирных соревнованиях в Баку выступают и спортсмены из России. Согласно решению Международной федерации гимнастики, они соревнуются без флага и какой-либо российской символики на форме. В случае их победы гимн России звучать не будет.

Состязания завершатся 6 марта. Сегодня и завтра пройдут квалификационные соревнования, а 5 и 6 марта состоятся как квалификация, так и финалы.