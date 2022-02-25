Зеленский: 16 тысяч легионеров идут защищать Украину

"Ракетно-бомбовые удары России по украинским городам – это признание, что не смогли сделать ничего существенного на нашей земле. Все линии нашей обороны сохранены. Ни на одном из стратегических направлений у врага нет успеха", - сказал Зеленский, передает BBC.

Президент Украины обратился к руководству РФ, заявив, что Украина требует выплатить материальный ущерб за разрушительные действия "оккупационных войск". "Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: "Учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите все нам, что сделали против нашего государства, против каждого украинца. В полном объеме", - заявил Зеленский.

Президент Украины также сообщил, что в Украину уже направляются первые из 16 тысяч иностранных добровольцев, которые помогут бороться с Россией. При этом он добавил, что Украина ежедневно получает вооружение от партнеров. "Украина ежедневно получает оружие от наших партнеров, от настоящих друзей, все больше и больше мощного оружия. Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые идут в нашу страну. Первые из 16 тысяч, они едут защищать нашу свободу и нашу жизнь, и это будет успешно, я в этом уверен", - заявил он, цитирует его РБК-Украина.

В конце своей речи Зеленский перешел с украинского на русский: "Идите домой. К себе домой. Защищать своих русскоязычных людей, и не по всему миру, а у себя дома, их там тоже немало. Около 150 миллионов. А тут - слава Украине".