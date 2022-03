ЕС выделит €500 млн на гуманитарную помощь Украине, создаст в Румынии гуманитарный хаб. Об этом написала в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"ЕС выделит по меньшей мере €500 млн из своего бюджета на гуманитарную помощь Украине и в будущем даст еще больше. Мы также создаем в Румынии гуманитарный хаб для Украины", - сообщила она.

We will deploy at least €500 million from the EU budget in humanitarian assistance.



More will come.



We are setting up a humanitarian hub for Ukraine in Romania.



Thank you for directing aid received from all over Europe to border crossing points towards Ukraine. pic.twitter.com/z0Q9RwJ3Cw