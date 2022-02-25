Лавров уверен, что решение ситуации в Украине будет найдено

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры представителей РФ и Украины состоятся 3 марта, пишет ТАСС.

Глава МИД РФ уверен, что решение ситуации на Украине будет найдено. "Конечно, решение будет найдено [относительно ситуации на Украине], я не сомневаюсь. Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны. Они обсуждаются, в том числе и на переговорах с украинской стороной, как это было в Гомеле и как должно состояться сегодня", - сказал он в интервью российским и иностранным СМИ в четверг.

При этом, по его мнению, нет сомнений, что украинская делегация на переговорах "получает сигналы от Вашингтона".