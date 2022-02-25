Лавров заявил, что в Харькове нет российских войск
В украинском Харькове российских войск нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС в четверг, 3 марта.
В украинском Харькове российских войск нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС в четверг, 3 марта.
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