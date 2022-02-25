В Украине убит известный российский генерал

В Украине в ходе боев убит командир десантно-штурмовой горной дивизии гвардии России генерал-майор Андрей Суховецкий.

Об этом сообщил представитель ВСОО ВДВ "Союз десантников России" в Кировской области Сергей Чипилев.

Отметим, Суховецкий ранее командовал 7-й дивизией ВДВ, а в последнее время был заметсителем командира 41-й армии.