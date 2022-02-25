В Украине убит известный российский генерал
В Украине в ходе боев убит командир десантно-штурмовой горной дивизии гвардии России генерал-майор Андрей Суховецкий.
Об этом сообщил представитель ВСОО ВДВ "Союз десантников России" в Кировской области Сергей Чипилев.
Отметим, Суховецкий ранее командовал 7-й дивизией ВДВ, а в последнее время был заметсителем командира 41-й армии.
На Украине в ходе боев погиб бывший командир десантно-штурмовой горной дивизии гвардии генерал-майор Андрей Суховецкий. Об этом сообщил— AlexX Ef 🇷🇺Z (@Alexandr_Ef) March 3, 2022
представитель ВСОО ВДВ "Союз десантников России" в Кировской области Сергей Чипилев. 🕯 🕯 🕯 pic.twitter.com/oS26jOHKwt