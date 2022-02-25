Запрос на вступление Украины в Евросоюз рассмотрят после войны

Президент Украины Владимир Зеленский действительно направил в Еврокомиссию (ЕК) письмо с запросом на вступление Украины в ЕС, но сначала надо закончить войну, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в ходе визита в Бухарест.

«Нет сомнений, что отважные украинские люди, которые защищали наши ценности своими жизнями, принадлежат европейской семье. Действительно Зеленский прислал письмо с официальным запросом Украины на вступление в ЕС. Таким образом он запустил процесс. Это будет обсуждаться со странами - членами [ЕС], но сейчас нашей первой задачей должно стать завершение этой страшной войны», - цитирует главу Еврокомиссии ТАСС.