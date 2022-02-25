Лавров сравнил подчинение Европы США с планами Наполеона и Гитлера

США сейчас подчинили себе Европу, как в свое время это пытались сделать Наполеон и Гитлер, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке.

"Вы знаете, у меня просто уже напрашиваются сравнения такие: в свое время и Наполеон, и Гитлер ставили задачу подчинить себе Европу. Сейчас ее подчинили себе американцы. Понятно, в НАТО там вообще даже вопросов не возникает, а Евросоюзу указали на его место", - приводит его слова ТАСС.

США не позволят Европе иметь стратегическую автономию, считает он.