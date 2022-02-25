Путин вновь соберет Совбез

Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

«Запланировано совещание с постоянными членами Совбеза. Мы не исключаем вступительных слов президента в начале этого мероприятия. Будем это показывать по телевизору», - сказал представитель Кремля.

По его словам, глава российского государства может прокомментировать потери войск РФ в Украине, о которых накануне сообщили в Минобороны. По данным ведомства, 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга, 1 597 получили ранения. «Честно говоря, мы рассчитываем, что в начале совещания с постоянными членами Совбеза президент выскажется на эту тему», - отметил Песков.