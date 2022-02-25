Лавров: Россия продолжит «операцию» в Украине

Россия доведет до конца демилитаризацию Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке, передает ТАСС.

По его словам, РФ продолжит "операцию" в Украине и не даст сохранить военную инфраструктуру, угрожающую Москве.

Также Лавров сообщил, что "денацификация" Украины должна быть проведена, потому что никто не отменял решений Нюрнбергского процесса.

Лавров призвал не делать преждевременных оценок относительно "военной операции" РФ в Украине. По его словам, операция в Украине - вынужденное решение, потому что Москве врали.