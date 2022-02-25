Пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил вышли на линию государственной границы Украины в Сумской области. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в Facebook.

«На седьмой день войны с Россией пограничники 5-го пограничного отряда передовой группой совместно с подразделениями Вооруженных сил Украины вышли на линию государственной границы Украины на Сумщине. Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины отлично выполняют задачи по беспощадному уничтожению российских войск на территории Украины!», - написал А.Данилов.