И Suzuki уходит с российского рынка

Один из ведущих японских автопроизводителей Suzuki заявил об остановке экспорта автомобилей и мотоциклов в Россию в связи с тем, что введенные против РФ санкции могут негативно сказаться на логистике и создать трудности с оплатой, сообщило агентство Kyodo.

По данным агентства, автомобили, в частности, Suzuki Jimny и Suzuki Vitara, импортируются в Россию с заводов в Японии и Венгрии. И по итогам прошлого финансового года в России было продано около 8 тысяч автомобилей. Поставка мотоциклов осуществляется исключительно из Японии.