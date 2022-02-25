Лавров: Россия в Украине поступает правильно
«Мы убеждены в том, что мы поступаем правильно. Об этом в интервью заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.
«Мы убеждены в том, что мы поступаем правильно. Об этом в интервью заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.
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