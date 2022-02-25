Лавров: Россия не оправдывает действия, которые приводят к гибели людей

Российские власти не оправдывают никаких действий, которые приводят к гибели гражданских лиц, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ. Его слова приводит ТАСС.

«Я еще раз хочу сказать, не оправдываю никаких действий, которые приводят к гибели гражданских лиц, но не мы придумали выражение collateral damage (сопутствующие потери), его придумали наши западные коллеги и в Ираке, до этого в других странах, в той же самой Латинской Америке, в Ливии», - сказал российский министр, отвечая на вопрос британской журналистки о том, готовит ли Россия стратегию обороны и защиты по расследованию Международного уголовного суда.

«Любая человеческая жизнь бесценна. Любые боевые действия сопряжены, к сожалению, с жертвами, и не только среди военнослужащих, но и среди мирных граждан», - сказал Лавров.